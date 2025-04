Christian Domínguez se pronunció luego de ser visto utilizando un chaleco antibalas en Trujillo. El cantante de cumbia reveló que tomó esta decisión a raíz de la ola extorsiones que vienen sufriendo las orquestas de música y la reciente muerte de Paul Flores, el cantante de Armonía 10.

“Es por todo lo que ha sucedido. Es un tema de seguridad, de esta manera nos protegemos. Obviamente, nuestras familias son las más preocupadas. No solamente tenemos que invertir en seguridad o personas con armamento, ahora hay que comprar chalecos. No estamos seguros. No debería ser así, deberíamos poder trabajar tranquilos”, contó Christian Domínguez a Instarándula.

Asimismo, reveló cómo los viene afectando económicamente todo lo que está pasando. “Obviamente nos perjudica todo este tema de la seguridad porque el empresario también está siendo extorsionado o asesinado, entonces están haciendo menos eventos. Tenemos que ingeniárnosla para seguir haciendo cosas buenas y trabajando”, agregó.

Christian Domínguez y Karla Tarazona

El líder de la ‘Gran Orquesta Internacional’ además reveló que se encuentra muy bien con Karla Tarazona. “Estamos sumamente contentos y felices, en modo felicidad, tranquilidad y trabajando ambos. (…) Estamos espectacular gracias a Dios, es por eso que tratamos de cuidarnos para que nuestra familia esté contenta”, indicó.

