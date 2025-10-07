La hija de Christian Domínguez había generado revuelo en las redes sociales luego de que afirmara haber perdido contacto con él desde que inició su relación con Karla Tarazona, de quien también aseguró que “jamás le agradará” y responsabiliza del distanciamiento con el cantante.

“El tema de Karla, no me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca. No me llevo bien con Karla, no me voy a llevar bien con Karla nunca, jamás en la vida. Ni con Karla ni con nadie”, había manifestado la adolescente durante una transmisión en vivo.

LA DEFIENDE

Al respecto, el líder de Gran Orquesta no solo manifestó estar apenado con las palabras de su primogénita, sino que también salió en defensa de Karla Tarazona y destacar su calidad como personas y como madre.

“No lo creo (que Karla sea la culpable del alejamiento). Sabemos la calidad de madre que es Karla, y no tengo que decirlo yo, eso se ve. Escuchar lo que se dijo me causa tristeza, pero es lo que se está exponiendo”, señaló.

Asimismo, enfatizó que esta situación buscará manejarlo en el ámbito privado para evitar mayor exposición mediática con su opinión por lo aseverado por su hija.

“Espero que lo que haga esté bien y lo manejaré en privado. Tengo que hacer lo que para mí es correcto como padre. Uno siempre hace lo mejor posible para que la relación con los hijos sea la mejor”, comentó.

“Las cosas que tenga que decir y hacer, las haré en privado. No puedo exponerla y quiero manejarlo de esa forma. Es penoso. No puedo negar que me siento triste y apenado, pero no lo haré de manera pública”, concluyó.

Fuente: Willax

