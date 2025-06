El cantante Christian Domínguez rompió su silencio tras las recientes declaraciones de Pamela Franco, quien aseguró que él no cumple con el régimen de visitas de su hija. El cumbiambero se mostró afectado y negó las acusaciones, asegurando que siempre busca el bienestar de la menor.

“Es falso totalmente, siempre he visto a mi hija. Me enoja y molesta lo que dijo, por eso estoy esperando la conciliación (de ayer por la tarde). Lo que sí te puedo decir es que siempre he visto a mis hijos y con ninguna de las otras mamás he tenido problemas para visitarlos”, declaró Christian Domínguez a Trome.

El cumbiambero además indicó que jamás ha descuidado su rol como padre. “Yo me puedo haber matado con las mamás de mis hijos, pero nunca me han prohibido verlos y estoy agradecido con eso. Hoy soy más intenso, preocupado y pendiente de mis hijos, me acoplo a sus horarios y actividades. Si tengo que esperar afuera para que me entreguen a mi pequeña para verla, lo hago”, agregó.

Pamela Franco y sus polémicas declaraciones

Pamela Franco generó controversia al afirmar en una entrevista que Christian Domínguez no cumple con el régimen de visitas establecido para ver a su hija. Por esta razón, decidió llevarlo a una conciliación extrajuidicial.

“A veces hay cambios, hay cosas que él y yo solamente conocemos que pasa mi niña, que son importantes, y creo yo que es importante que quede siempre escrito mediante las leyes y todo para que pueda todo marchar bien”, señaló.

La defensa de Christian Domínguez

Ante estas declaraciones, Christian Domínguez salió al frente para defenderse y aclarar la situación. “Todas las semanas veo a mi hija. (…) Me duele, incomoda y decepciona (que se insinúe que soy mal padre)”, dijo.

Además, respondió a Pamela Franco por decir que es la única mamá de sus hijos que “no hace problemas”. “Y es todo lo contrario, yo no incomodo ni opino de cosas que debería opinar y me pueden decir ‘es lo que te toca’ por todo lo que ha pasado, pero no digo nada, porque soy amplio de mente, para no generar problemas, pero otra cosa es que te agarren de tonto y tonto no soy”, añadió.

