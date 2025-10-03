Camila Domínguez, hija mayor del cantante Christian Domínguez, ha hecho una fuerte denuncia pública a través de una transmisión en vivo en redes sociales, donde reveló que su padre se ha alejado rotundamente de ella y que desde hace dos meses no le dirige la palabra. La joven de 16 años señaló que todo este distanciamiento sería por culpa de Karla Tarazona, la actual pareja del cantante.

Alejamiento y dolor familiar

A pesar de que en el pasado mostraron cercanía y un vínculo fuerte, Camila confesó que con el tiempo la atención y el cariño de su padre se han reducido significativamente. “No me habla, no me habla, no me habla hace dos meses… Yo aprobé su pareja por mucho tiempo y fingí aceptarla para poder estar cerca de él, pero ahora no quiero más, él se aleja y no me da la atención que merezco, dándosela a otras personas”, expresó con evidente indignación.

Camila Domínguez señaló directamente a Karla Tarazona como la responsable de este alejamiento, recordando que esta no es la primera vez que sucede algo similar. Cuando Christian Domínguez estuvo en su primera relación con Tarazona, la joven también enfrentó un distanciamiento similar por parte de su padre, lo que pone en evidencia un patrón en la dinámica familiar.

Conflictos que afloran en la familia Domínguez

En medio de la transmisión, la hija mayor sorprendió al mencionar que su madrastra favorita fue Isabel Acevedo, a quien agradeció el trato amable y el cariño brindado, dejando claro que su valoración personal está basada en las experiencias vividas y no en los problemas entre adultos. Este comentario fue interpretado por muchos como una crítica velada a Karla Tarazona.

Las recientes declaraciones evidencian las tensiones existentes en la familia, que se han hecho públicas en medio de los constantes roces entre Domínguez y Tarazona. Esta crisis afecta no solo la relación paternal, sino también la paz emocional de la joven, que ahora se expresa sin miedo para denunciar su situación.