Melanie Martínez se presentó en el programa de Magaly Medina y sorprendió al revelar que Christian Domínguez no habría invitado a su hija a su boda civil con Karla Tarazona, que se realizará el próximo martes 2 de junio en una ceremonia muy íntima en Lima.

“Dime, ¿y tu hija tiene relación ahora con su papá? ¿Se hablan? Porque se habían dejado de hablar”, le preguntó Magaly Medina a Melanie Martínez. A lo que la ex de Christian Domínguez respondió: “Sí, están hablando”.

Tras esto, la ‘urraca’ no dudó en consultarle si Christian Domínguez había invitado a su hija a su boda. “No, que yo sepa no y no creo que vaya tampoco. (…) Pero yo creo que él no la va a invitar porque sabe que van a ir también estas personas que hablaron de ella”, indicó.

Según Melanie Martínez, su hija no le ha comentado nada. “Yo no lo sé, ella no me ha dicho nada, pero no creo que se atreva sabiendo que van a ir Norka, La Mackyna y obviamente Karla, que es la novia y Camila no la soporta, porque no la soporta. Así de sencillo”, agregó.

Magaly Medina critica actitud de Christian Domínguez

Por su parte, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ criticó que Christian Domínguez no invitará a su hija “ni por cortesía”. Para la ‘urraca’, el cumbiambero debería buscar la forma de arreglar sus problemas con su hija mayor e intentar integrarla dentro de su nueva familia, sobre todo ahora que tomará un paso tan importante como casarse con Karla Tarazona.

“Si vas a constituir un nuevo hogar y una nueva familia, entonces involucras a todos tus hijos. Así como involucras a los hijos de tu nueva pareja, involucras a los tuyos y forman una familia grande, porque el que se casa contigo tiene que saber que tú vienes con mochila incluida”, indicó la ‘urraca’. “Pero él no tiene la madurez necesaria como para saber cómo arreglar esas”, replicó Melanie Martínez.

En ese sentido, recordó que uno no puede estar eternamente peleado con los hijos porque puedes “cambiar de mujer, pero no de hijos”. “Qué pena, de verdad. Ahí está toda su inmadurez, que ya deje de despotricar porque cada vez que abre la boca demuestra más su poca estabilidad emocional”, indicó.

Melanie Martínez reclama a Christian Domínguez

Durante la entrevista con Magaly Medina, Melanie Martínez también aprovechó para reclamarle a Christian Domínguez por no haber defendido a su hija de los dichos de Norka Ascue. “Se metieron con mi hija. Desde el momento que le dieron información a sus voceros horrorosos para que hablaran tan mal de mi hija, yo les declaré la guerra”, afirmó.

Asimismo, cuestionó que el cumbiambero no tenga claro su orden de prioridades. “Si él no tiene el respeto a su hija o no la puede hacer respetar y prefiere a los amigos, entonces eso lo pinta de cuerpo entero. (…) A mí no me importa que me sigan poniendo denuncias, si me tienen que meter, presa, pres airé, pero no me voy a callar”, agregó.