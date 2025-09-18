Christian Domínguez parcha a los ‘Hermanos Yaipén‘ luego de que ellos declararan, en una entrevista para el podcast de Magaly Medina, que Karla Tarazona “no pinta nada” en sus tratos profesionales con el cantante. Esta afirmación, que minimizaba el rol de su actual pareja, no fue bien recibida por Domínguez, quien ha salido a defenderla públicamente con un contundente “evítate problemas”. El artista, demostrando una lealtad inusual en medio de su historial sentimental, dejó en claro que si bien puede tolerar muchas cosas, esta fue la última vez que permitiría un comentario despectivo sobre quien él considera su esposa.

Al respecto, Magaly Medina recordó en su programa la compleja historia entre Tarazona y los Yaipén, detallando que la modelo en el pasado los llamaba “traipén” porque, supuestamente, “le apañaban todas sus infidelidades” a Domínguez durante su anterior relación.

