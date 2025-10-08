Christian Domínguez se pronunció sobre el escándalo desatado por las declaraciones de su hija mayor culpando a Karla Tarazona de que se haya alejado de ella. El cumbiambero no solo defendió a su pareja, también le pidió perdón por haber sido involucrada en este tema.

“Te pido mil disculpas y solo puedo agradecerte. Han hablado y te han metido en este rollo gratis. A ti, a mis hijos y el bebé. Han ensuciado tu imagen, yo podría hablar maravillas porque eres una madre increíble y admirable… no lo digo yo, lo dicen tus actos y me da mucha pena que te sigan tocando”, le dijo Christian Domínguez a Karla Tarazona.

Además, agradeció a la madre de su hijo por guardar silencio tras lo ocurrido. “Gracias por apoyarme tanto, por estar pendiente de mis hijos como si fueran tuyos. Toda la vida te lo agradeceré y gracias por mantenerte en silencio. Sé lo que has llorado y no es justo para ti”, agregó.

Christian Domínguez también se dirigió a los hijos mayores de Karla Tarazona y les agradeció por no responderle a su hija. “Por más que hayan querido otra vez responder por redes, como lo querían hacer en su tema familiar del pasado, pero entendieron que jamás los vamos a exponer. (…) Cuando sean mayores será distinto, porque recién serán responsables”.

Finalmente, aclaró que manejará el tema en privado por su hija. “Saludo a mis padres, que están afectados y decepcionados, al igual que mis hermanos, tíos. Espero que quede claro, es una menor de edad y lo correcto es manejar este tema de manera interna”, indicó.

Hija de Christian Domínguez culpa a Karla Tarazona

Como se recuerda, en una transmisión en vivo, la hija mayor de Christian Domínguez lo acusó de haberse alejado de ella y culpó de todo a Karla Tarazona. “No me cae bien, no tengo comunicación con ella (Karla) y no voy a tener comunicación con ella nunca, jamás en la vida. Seguro que él (Christian) adora a Karla, por eso se alejó de mí“, señaló.

