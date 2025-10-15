Christian Domínguez sorprendió a sus seguidores al revelar que se presentó con chaleco antibalas durante un concierto en Trujillo, como medida de protección ante amenazas de extorsión. El cantante de cumbia explicó que esta decisión fue motivada por el clima de inseguridad que enfrentan los artistas en el país. “No estamos seguros. Es por todo lo que ha sucedido”, declaró.

El líder de la Gran Orquesta Internacional confesó que no solo ha tenido que invertir en seguridad privada, sino también en protección personal. “Ahora hay que comprar chalecos. Nuestras familias son las más preocupadas”, añadió, visiblemente afectado por la situación que atraviesa el sector musical.

Extorsiones en aumento y temor entre músicos

Domínguez no es el único artista que ha sido blanco de amenazas. Según medios locales, varios empresarios y músicos han denunciado intentos de extorsión en distintas regiones del país. El caso más fuerte fue el asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10 y el último ataque armado a Agua Marina, lo que encendió las alarmas en la industria.

“Estamos viviendo una ola de violencia que nos obliga a tomar decisiones drásticas”, comentó Domínguez. El cantante pidió mayor presencia policial y apoyo del Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de los espectáculos públicos.

“Ha sido un momento triste, traumático, haber llegado a ese extremo. Nosotros en un escenario queremos ofrecer alegría”, señaló Domínguez.

Reacciones en redes y respaldo del público

La confesión de Christian Domínguez generó una ola de reacciones en redes sociales. Muchos usuarios expresaron su preocupación y respaldaron al artista por priorizar su seguridad. “Es triste que tengamos que llegar a esto”, escribió una seguidora en Instagram. Otros pidieron que se investigue a fondo las mafias que operan en el norte del país.

Domínguez continúa con su gira nacional, pero ha reforzado sus protocolos de seguridad en cada presentación. “No podemos parar, pero tampoco podemos exponernos”, concluyó.