Christian Domínguez se pronunció nuevamente sobre la polémica generada por las declaraciones de su hija con Melanie Martínez, quien asegura que no habla con él hace meses y lo acusó de ser un padre ausente. En una reciente entrevista para Youtube, el cumbiambero se defendió indicando que, debido a su carrera, le es difícil estar presente todos los días.

“Siempre he cumplido económicamente con todos mis hijos. Si bien es cierto no he podido estar diario con ninguno de ellos por mi trabajo, pero es la carrera que yo escogí para sacar adelante a los míos y en mi carrera pasan estas cosas. Por esta misma carrera está pasando esto”, declaró Christian Domínguez.

Además, indicó que siempre se ha esforzado por sus hijos. “Yo siempre he estado pendiente de mis hijos por mensaje, por llamada. A mis hijos nunca les ha faltado nada porque siempre me he sacado la mugre desde que tengo uso de razón y desde que tuve la primera responsabilidad con mi hija mayor, así ha sido”, agregó.

No quiere hablar más

El cumbiambero además dejó clara su posición de no hablar más sobre el tema. “Yo no quiero hablar de ese tema. Es la única vez que te lo voy a decir, así puntualmente, a no ser que ya esto se salga de control. Dios sabe que espero que no, que esto acabe ya y sea la última vez que hablemos del tema”, indicó.

