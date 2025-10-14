Christian Domínguez rompió su silencio tras las declaraciones de su hija Camila, quien aseguró no mantener comunicación con él desde hace varios meses y lo acusó de ser un padre ausente. En una entrevista digital, el cumbiambero reconoció que atraviesan un momento difícil, pero afirmó que buscará resolver el conflicto directamente con ella.

El artista explicó que la distancia entre ambos se debe, en parte, a la etapa de adolescencia que vive su hija. “Mi hija es una adolescente y, como sé que a muchos les pasa, está en toda la edad donde muchos quieren mandarse solos, que ellos tienen la razón, no valoran las cosas ni se dan cuenta de las faltas de respeto”, expresó.

Domínguez sostuvo que la relación padre-hija puede tener altibajos, pero que su prioridad es recuperar el vínculo. “Yo voy a buscar la forma de arreglar lo que sucede, pero con ella. Si es necesario buscaré ayuda profesional para poder arreglar esta situación. Ella es mi hija, yo la amo con todo mi corazón”, declaró el cantante.

“Nadie nace sabiendo ser el mejor padre ni el mejor hijo”

Durante su mensaje, Christian reflexionó sobre los errores y aprendizajes que surgen en las relaciones familiares. “Todos podemos cometer errores, pero siempre es necesario darse cuenta y, si es posible, saber pedir perdón. Recuerda que nadie nace sabiendo ni ser el mejor padre ni ser el mejor hijo y yo estoy en ese camino”, comentó.

Camila Domínguez mantiene sus críticas contra Karla Tarazona

Camila, hija de Christian Domínguez y Melanie Martínez, volvió a pronunciarse en redes sociales para señalar a la actual pareja de su padre, Karla Tarazona, como la responsable del distanciamiento entre ambos. La adolescente aseguró que desde pequeña sintió una actitud fría por parte de la conductora.

En uno de sus recientes videos en TikTok, la joven de 16 años relató un episodio de su infancia en el que, según contó, no recibió apoyo de Tarazona. “No me quiere y nunca me ha querido. Es una mala persona”, dijo Camila, generando nuevamente controversia en redes.

