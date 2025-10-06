Christian Domínguez se pronunció luego de las declaraciones de su hija contra él y Karla Tarazona. Pese a que el tema se volvió mediático, el cumbiambero tomó una drástica decisión para no exponer a su engreída, quien públicamente lo dejó como un padre ausente.

“Mi papá no me habla hace cuatro meses. (…) Que esté presente emocionalmente, no lo ha estado nunca, desde que nací creo. Como que ya llega un tope luego de 16 años. Ya tiene que haber un pare”, declaró la hija de Christian Domínguez en una transmisión en vivo.

Tras estas declaraciones, el cumbiambero tomó una importante decisión: no hablará sobre el tema con los medios a fin de cuidar su círculo más cercano. “Está muy apenado por la familia y no quiere exponer más a la hija y que lo manejará a la interna porque es un tema delicado”, revelaron.

Hija de Christian Domínguez contra con Karla Tarazona

Durante una transmisión en vivo, la hija de Christian Domínguez fue contundente al hablar de la actual pareja de su padre. La joven aseguró que no mantiene contacto con Karla Tarazona y que no tiene intención de acercarse en el futuro. Incluso reveló que su padre se habría distanciado nuevamente de ella desde que retomó su relación con la conductora de televisión.

“¿Él adora a Karla? Seguro, por eso se alejó de mí.No lo veo hace cuatro meses. No me llama, no tenemos comunicación, el que se alejó fue él”, afirmó. ““El tema de Karla, no me cae bien, no tengo comunicación con ella y no voy a tener comunicación con ella nunca. No me llevo bien con Karla, no me voy a llevar bien con Karla nunca, jamás en la vida”, agregó.

