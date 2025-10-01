Christian Domínguez utiliza su recordado “ampay” para promocionar un taller mecánico, una estrategia que Magaly Medina calificó de “fresco y caradura”. El cantante, cuyo incidente vehicular le costó su relación con Pamela Franco y generó múltiples críticas, aparece en un spot publicitario sugiriendo que si un auto “tiembla así”, debe llevarse a mantenimiento. Esta decisión, que según la conductora muestra al “típico sinvergüenza de la nariz de la cumbia”, revela cómo Domínguez transforma un episodio vergonzoso en material promocional, sin importarle las consecuencias que este hecho tuvo en su vida personal y su imagen pública.

Magaly Medina cuestiona duramente esta publicidad, recordando que ni siquiera tuvo la “decencia de llevar a esta persona a un hotel”. La conductora enfatiza que el cantante, lejos de mostrar arrepentimiento, se burla de una situación que incluyó una “tremenda infidelidad” y que fue vapuleada por todo el país.

