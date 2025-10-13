Magaly Medina recordó una antigua entrevista donde Christian Domínguez reveló que Karla Tarazona le reclamaba por la pensión de su hija, un conflicto que la ‘Urraca’ asegura se mantiene vigente. La conductora detalló que el cantante sigue enfrentado a su hija mayor, quien tras sus recientes declaraciones ha salido a “retarlo más aún” y cuestionar su forma de dirigirse a ella. Medina, quien siempre tiene los documentos históricos, recordó que estas diferencias entre la hija de Domínguez y la pareja del artista “no vienen de ahora”, sino que se remontan a hace aproximadamente siete años, cuando ocurrió la separación.

La conductora de ‘Magaly TV La Firme‘ instó a buscar la entrevista de diciembre de 2017 en el programa de Jasmín Pinedo, donde según la hija mayor del músico se encontrarían las primeras evidencias públicas del conflicto. En aquella emisión, durante el proceso de ruptura con Tarazona, el mismo Christian Domínguez habría puesto sobre la mesa “la indiferencia que Carla Tarazona tendría con su hija”, revelando detalles íntimos de sus desavenencias familiares.

