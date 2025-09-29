La situación legal de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, se complica cada vez más luego de protagonizar una brutal agresión contra el productor Christian Rodríguez, ya que se conoció que se interpuso una denuncia penal en contra de él.

La abogada del comunicador, Gabriela Navarro, confirmó que la denuncia fue presentada, subrayando que el ataque del viernes pasado no se trató de un hecho aislado.

“Nosotros ya hemos presentado la denuncia penal en contra de Gustavo Salcedo como corresponde y por las agresiones sufridas el día viernes”, señaló.

Asimismo, reveló que existían episodios previos de violencia, entre ellos amenazas directas contra Rodríguez y también contra miembros de su familia.

Las imágenes difundidas muestran a Salcedo intentando atropellar al productor con su vehículo, pese a que en el interior del auto se encontraba un menor de edad.

“Estaba un menor dentro del vehículo. Al final, choca el vehículo. Es un atentado contra la vida del señor Christian Rodríguez, porque él sabía, tenía conocimiento de que estaba con su hijo y con su esposa en nuestro estudio”, explicó la abogada.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO