Christian Rodríguez es el productor que, según reveló Magaly Medina, habría destruído el matrimonio de Maju Mantilla, manteniéndose en silencio y “escondidito” mientras la conductora enfrentaba sola el escándalo mediático. La ‘Urraca‘ cuestionó fuertemente su actitud, señalando que es feo que quien en algún momento fue tu confidente no te dé el debido respaldo, especialmente cuando se trata de una relación extramatrimonial que involucra sentimientos.

Con una carrera de más de 15 años en televisión, Rodríguez Portugal fue editor en América Deportes en 2012, para luego convertirse en productor del extinto programa “A las 11” un año después, según la investigación de “archivos secretos” revelada en el programa. El periodista y director de cine Gino Tassara, confirmando ser su mejor amigo, despejó las dudas sobre su estado civil, el productor es casado y tiene un hijo, lo que añade mayor polémica a la situación.

