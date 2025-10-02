Christian Thorsen sorprendió a sus seguidores con una emotiva noticia. El actor recordó que los médicos le habían dado entre 12 y 36 meses de vida tras detectarle cáncer de próstata avanzado en 2022, pero hoy celebra haber superado ese límite.

“Hoy se cumplen los tres años que me habían dado de vida”, escribió en redes sociales, generando alegría entre quienes siguen de cerca su lucha.

Thorsen explicó que, aunque los especialistas le recomendaron quimioterapia, decidió optar por un tratamiento alternativo que le ha permitido mantenerse estable: “Esto no significa que esté en contra de la utilización de la quimioterapia, de la radioterapia o de cualquier otra alternativa que el paciente decida. Pero quería contarles que esa fue mi decisión, que estoy feliz y me siento muy bien. Eso me alegra obviamente muchísimo”, expresó.

Difícil proceso tras recibir diagnóstico

Además, recordó cómo inició su batalla contra la enfermedad, con un dolor en la cadera que lo llevó a consultar a un oncólogo: “El primer oncólogo que me vio me dijo que tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida”, relató.

Pese a ese duro diagnóstico, nunca perdió la esperanza. “Nunca me asusté ni dije: ‘¿Por qué a mí?’. Más bien dije: ‘Esto es un regalo’. Hoy en día me doy cuenta de por qué lo dije, porque estoy acá sentado y se puede ayudar a mucha gente”, concluyó con optimismo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO