Christian Thorsen volvió a emocionar al público, esta vez no con un papel en televisión, sino con una historia real y conmovedora. En una entrevista con el diario Expreso, el recordado “Platanazo” de Al fondo hay sitio contó por primera vez cómo conoció a Alejandra Castillo, la joven empresaria que se ha convertido en su gran amor y apoyo incondicional durante su lucha contra el cáncer.

El actor recordó que ambos se conocieron en un momento muy complicado para los dos: mientras él enfrentaba su enfermedad, Alejandra vivía la angustia de ver a su padre en un grave estado de salud.

“Ella me escribió porque su papá también estaba mal, nos fuimos escribiendo”, contó Thorsen. Lo que comenzó como una conversación empática entre dos personas dolidas terminó transformándose en una conexión especial: “Poco a poco nos fuimos conociendo hasta que llegamos a encontrarnos. Me pareció hermosísima y dije ‘¿qué cosa estoy sintiendo?’”, confesó con emoción.

Thorsen admitió que, debido a su diagnóstico, había asumido que el amor ya no tendría lugar en su vida: “Pensé que nunca en mi vida iba a tener una relación porque, claro, tenía que estar conmigo, dedicarme a mí, preocuparme en mí”, explicó.

Sin embargo, la llegada de Alejandra cambió por completo esa percepción: “Llegó esta mujer tan bonita”.

