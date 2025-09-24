Un estudio reciente de la NASA y de investigadores internacionales concluye que destruir el asteroide, de 200 pies de ancho, representa la opción más viable para evitar un posible impacto lunar que podría poner en peligro a los satélites en órbita terrestre y a los astronautas. La investigación, publicada en el servidor de preprints arXiv, describe dos métodos principales de destrucción: interrupción cinética y detonación nuclear.

Actualmente, el asteroide tiene un 4,3% de probabilidades de impactar la Luna, cifra menor a su probabilidad original de 3% de impactar la Tierra cuando fue descubierto en diciembre de 2024. Aunque estas probabilidades siguen siendo relativamente bajas, a los científicos les preocupa qué consecuencias podría tener un impacto.

Nube de escombros amenaza la infraestructura espacial

Según Gizmodo, un impacto lunar podría expulsar hasta 220 millones de libras de material desde la superficie de la Luna , aumentando potencialmente los desechos de micrometeoroides alrededor de la Tierra hasta 1,000 veces los niveles normales durante varios días. Este campo de escombros representaría graves riesgos para las naves espaciales y los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional y otras instalaciones orbitales.

“Un impacto lunar podría aumentar los micrometeoroides que golpean la Tierra hasta 1,000 veces el promedio normal de fondo durante algunos días“, señalaron los investigadores en el estudio. La lluvia de meteoros resultante, aunque espectacular, pondría en peligro la infraestructura espacial crítica de la que depende la sociedad moderna.

La opción nuclear está sobre la mesa

El estudio propone dos enfoques de destrucción si la desviación resulta impracticable. El primero implica una “misión de disrupción cinética”, que básicamente sería una versión más potente de la exitosa misión DART de la NASA, diseñada para romper el asteroide en fragmentos de menos de 10 metros.

La segunda opción implica el uso de armas nucleares. Según Futurism, los investigadores calculan que un artefacto nuclear de 1 megatón detonado sobre la superficie del asteroide sería suficiente para desintegrar al 2024 YR4, independientemente de su masa real. La opción nuclear requeriría lanzamientos entre finales de 2029 y finales de 2031, mientras que las misiones de disrupción cinética podrían lanzarse entre abril de 2030 y abril de 2032.

“Podríamos usar armas nucleares“, afirmaron los investigadores, haciendo referencia a las pruebas nucleares realizadas en el espacio durante la década de 1960, incluyendo la prueba Starfish Prime en julio de 1962