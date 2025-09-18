Cinco peruanos, entre ellos dos policías en activo, fueron capturados en Chile por intentar ingresar 11.6 kilos de ketamina. La intervención, resultado de meses de seguimiento, se produjo en el complejo fronterizo de Chacalluta, donde se halló la droga oculta en compartimentos secretos de sus vehículos. Según las autoridades, el alcaloide estaba destinado a bandas criminales como ‘Los Gallegos’ o el ‘Tren de Aragua’, lo que revela los vínculos de la organización con el crimen organizado transnacional.

Los efectivos identificados como Rúsbel Álvaro Chipana y Freddy Benigno Bengoa Coa habían abandonado sus puestos sin autorización para perpetrar el hecho. Bengoa Coa, quien incluso tenía una investigación previa por solicitar sobornos, evidencia fallas en los controles internos de la institución. La justicia chilena decretó prisión preventiva para todo el grupo, que enfrenta penas de entre 5 y 15 años de cárcel, mientras la Inspectoría de la PNP ya inició las investigaciones para su pase a retiro.

