La ciudadanía le responde a Dina Boluarte tras su pedido de no leer mensajes de extorsionadores, mostrando un rechazo generalizado entre comerciantes, transportistas y trabajadores independientes que califican la recomendación como “infantil” e “impráctica”. Esta reacción surge en un contexto donde cada 19 minutos se denuncia una extorsión en el país y una comisaría puede recibir hasta 275 casos diarios, cifras que reflejan la magnitud de un problema de seguridad que ya ha dejado 65 muertos en el transporte público de Lima y Callao en dos años.

Los afectados explican que no contestar llamadas desconocidas resulta inviable para negocios que dependen del celular para recibir pedidos de clientes nuevos, ya que podrían perder ventas legítimas por temor a los extorsionadores. Mientras tanto, ciudadanos como don Adrián, dueño de una tienda en la avenida Emancipación, relatan vivir en zozobra constante a pesar de las amenazas, un testimonio que evidencia la desconexión percibida entre las autoridades y la realidad que enfrenta la población ante la creciente ola de criminalidad.

