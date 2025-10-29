Un padre de familia protagonizó una arriesgada acción en Ate al lanzarse contra el automóvil de unos delincuentes que acababan de desmantelar su vehículo, el cual había dejado estacionado frente a su vivienda y del que sustrajeron autopartes valorizadas en más de 5,000 soles.

El ciudadano, al percatarse del robo, introdujo medio cuerpo por la ventana del conductor del taxi utilizado por los hampones e intentó manipular el timón, pero fue arrastrado por varios metros cuando el sujeto al volante aceleró bruscamente, lo que obligó a la víctima a soltarse para evitar un accidente mayor.

Las cámaras de seguridad del sector captaron además cómo un cómplice, quien bajaba del vehículo de la víctima cargando las piezas robadas, fue arrastrado abruptamente al intentar subir a la unidad para huir, mientras las autoridades investigan la participación de un motociclista con una caja de delivery que habría actuado como campana.

Este audaz intento por impedir la fuga, aunque no logró recuperar las autopartes sustraídas como la computadora del carro y la guantera, permitió que las imágenes del incidente queden en poder de la Policía Nacional para identificar a los responsables de este delito que mantiene en alerta a la comunidad.

