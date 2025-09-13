Desde las 9:00 a.m., la Plaza San Martín se convirtió en el punto de encuentro de miles de ciudadanos que salieron a las calles para exigir el retiro de sus fondos AFP y manifestar su rechazo a la reforma de pensiones aprobada por el Congreso. La movilización fue convocada por colectivos sociales y la Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes de AFP, que denuncian que la nueva normativa vulnera derechos adquiridos.

La protesta se replicó en ciudades como Piura, Trujillo y Puno, donde también se realizaron concentraciones simultáneas. “No queremos imposiciones, queremos libertad financiera”, se leía en pancartas y publicaciones virales en redes sociales. Los manifestantes pidieron que se debata con urgencia el retiro de hasta S/21,400 (equivalente a 4 UIT).

Reforma bajo la lupa: ¿más inclusión o más restricciones?

La reforma previsional 2025, promulgada por el decreto supremo 189-2025-EF, establece que todos los mayores de 18 años serán afiliados obligatoriamente al sistema de pensiones, y que los trabajadores independientes deberán aportar entre 2% y 5% de sus ingresos desde 2028. Además, se elimina el acceso al 95.5% del fondo para menores de 40 años al momento de jubilarse, obligándolos a recibir una pensión vitalicia o programada1.

Estas medidas han sido calificadas por los manifestantes como “mercantilistas” y “excluyentes”, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha defendido la reforma como un paso hacia la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, la falta de consenso político y social ha generado un clima de tensión que se refleja en las calles.

Congreso en la mira: presión ciudadana por el retiro

Diversos congresistas han solicitado que el retiro AFP sea priorizado en la agenda legislativa. Darwin Espinoza, Guido Bellido y José Luna han presentado proyectos que buscan autorizar el retiro voluntario de hasta 4 UIT, mientras que la Comisión de Economía aún no ha agendado el debate formal. “No estamos paseando a nadie”, declaró el presidente de la comisión, Víctor Flores, ante las críticas por la demora.

Los manifestantes exigen que el Congreso escuche el clamor popular y apruebe una medida que consideran urgente ante la crisis económica y la falta de confianza en el sistema previsional. “Nuestros fondos son nuestros. No queremos que nos obliguen a esperar 20 años para recibir una pensión mínima de S/600”, expresó una afiliada durante la marcha.