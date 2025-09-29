CJ se convirtió en el primer niño peruano en vencer una agresiva leucemia tras una batalla de ocho años, donde la tradición de tocar la campana en el Instituto Nacional del Niño selló su triunfo contra un cáncer que solo le daba un 30% de supervivencia. Este guerrero de 14 años, cuyo espíritu nunca se quebrantó pese a perder a sus amigos de hospital durante el tratamiento, recibió la visita sorpresa de su ídolo Paolo Guerrero, quien llegó para celebrar su hazaña en un encuentro cargado de emoción. La madre del futbolista, Doña Peta, fue la artífice de este momento al gestionar la visita, la cual incluyó la firma de recuerdos y la promesa de llevar al joven al estadio de Alianza Lima, sueño que se materializó días después cuando CJ pisó por primera vez el templo de su equipo.

Vea también: Caso Escuadrón de la Muerte vuelve a cero tras anulación de sentencias

El encuentro entre ambos guerreros simboliza la confluencia de dos luchas: una en el campo de fútbol y otra contra la enfermedad más despiadada, donde CJ demostró una resiliencia que conmovió incluso al goleador histórico de la selección peruana. Tras superar un calvario de quimioterapias que probaron su fortaleza física y emocional, el adolescente ahora mira al futuro con esperanza, aspirando a convertirse en futbolista y disfrutando de una vida normal junto a su familia y su hermana pequeña, quien fue su motor durante los momentos más críticos. Esta historia no solo celebra una victoria médica, sino que inspira a miles enfrentando adversidades similares.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO