Clara Seminara no se quedó callada y respondió con todo a Lucy Cabrera, luego de que esta asegurara en Café con la Chévez que la actriz solo buscó vengarse de Enrique Espejo, ‘Yuca’, al denunciarlo por tocamientos indebidos.

“Esa señora ya ‘quemó techo’, está loca. Le hicieron la manga gástrica, pero creo que le quitaron un poquito de cerebro. Me da pereza responderle, pobrecita, porque si no habla de alguien no tiene pantalla”, arremetió Clara, acusando a la comediante de colgarse siempre de otros para figurar.

Además, Seminara no dudó en responder a los comentarios sobre su presunto “falta de talento”. “¿Y qué talento tiene la señora? Ay, por favor… si no canta, no baila, no actúa, no imita, no hace nada. Su único talento es ser hermana de Analí”, disparó la actriz, minimizando la trayectoria de Lucy Cabrera y asegurando que sus críticas carecen de fundamento.

Clara Seminara niega haber recibido disculpas de Yuca

Respecto a las disculpas de ‘Yuca’, Clara fue tajante al negar lo dicho por Lucy: “Eso es mentira, no tuvo ninguna disculpa válida. Si la señora no está informada, mejor que no hable porque está hablando tonterías”, señaló.

Fuente: Trome

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Mira las últimas de los ESPECTÁCULOS en VIVO