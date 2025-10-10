La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre Pedro Castillo afirmó que “nuestra solidaridad siempre estará con él”, calificando su destitución como un golpe de Estado pese a que la vacancia presidencial fuera decidida por unanimidad en el Congreso peruano. Sheinbaum mantiene así la línea política establecida por su predecesor Andrés Manuel López Obrador, quien tampoco reconoció a Dina Boluarte como presidenta legítima del Perú tras la sucesión constitucional.

La mandataria, quien reiteró su respaldo al ex gobernante durante su declaración, exigió su liberación inmediata y la garantía de un juicio justo que respete los estándares internacionales de derechos humanos. La declaración, que podría tensionar las relaciones bilaterales en un momento de transición política peruana, ignora que el expresidente fue detenido en flagrancia mientras intentaba asilarse en la embajada mexicana tras el autogolpe.

