Clausuran local de Miraflores tras la agresión a la reina de belleza Bárbara Cam, luego de que la Municipalidad del distrito aplicara la Ordenanza 480 al famoso Bazar. Magaly Medina reveló en su programa que el código de infracción señala que la discoteca realizaba una actividad no permitida en su licencia de funcionamiento, una falta administrativa que se sumó a la grave omisión de auxilio hacia la modelo. La ‘Urraca’ destacó la gravedad de que el establecimiento, en lugar de ayudar a Cam cuando sangraba tras el ataque con una botella de whisky, optara por sacarla a la fuerza y “botarla hacia la calle”.

La conductora cuestionó duramente la actitud de los propietarios de Bazar, quienes se han negado a dar explicaciones pese a los intentos de contacto para aclarar por qué no auxiliaron a la modelo. Medina enfatizó que, incluso sin conocer personalmente a una clienta, el local tiene la obligación de preservar la seguridad de sus asistentes y solicitar ayuda policial o médica ante una emergencia.

