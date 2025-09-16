La clausura del mercado de flores en el Rímac provocó un enfrentamiento entre comerciantes y policías, luego de que los puestos fueran cerrados en la madrugada sin previo aviso. Los afectados denunciaron que no recibieron notificación formal, lo que generó tensión cuando los agentes llegaron a desalojar a los vendedores. Aunque la municipalidad aseguró que la medida responde a razones de seguridad, los comerciantes consideran que se vulneraron sus derechos.

Más de 70 personas resultaron afectadas por la clausura del mercado de flores, lo que agrava la crisis económica de familias que dependen de estas ventas para subsistir. El desalojo, que se realizó bajo resguardo policial, dejó escenas de confusión y reclamos que evidencian el impacto social de la decisión. Las investigaciones continúan mientras los vendedores exigen diálogo y alternativas de reubicación.

