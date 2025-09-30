La cocaína y ketamina eran camufladas en freidoras, artesanías y chalinas para ser extraídas ilegalmente a través del puerto del Callao, según los últimos operativos de la Dirandro y la Sunat. Los envíos, que tenían como destino final países como Estados Unidos, México y naciones de África, fueron detectados mediante el uso de escáneres y pruebas de campo con reactivos como el cobalto, los cuales generan una coloración azul turquesa al entrar en contacto con el clorhidrato de cocaína. Este sofisticado método de bloqueo químico, que impregna las fibras de prendas de vestir como poleras y buzos, es utilizado por las organizaciones criminales para intentar burlar los controles aduaneros, demostrando una alarmante adaptación de sus tácticas de contrabando.

En lo que va del año, las autoridades han logrado incautar un total de 158 kilos de droga en 58 operativos realizados dentro de almacenes de empresas de servicio de courier, lo que evidencia la magnitud de este canal de narcotráfico. Entre los hallazgos más significativos se encuentran 3.5 kilos de cocaína ocultos en una caja con destino a África, un kilo de la misma sustancia dentro de una freidora de aire y 6 kilos de ketamina disimulados en un cargamento de poleras. La textura acartonada y los olores característicos que presentaban algunos textiles permitieron a los inspectores identificar la presencia de las sustancias, las cuales son enviadas a los principales mercados de consumo internacional, revelando la compleja logística que opera desde el principal puerto peruano.

