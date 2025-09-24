Un colectivero acumulaba más de 500 mil soles en papeletas cuando protagonizó una peligrosa fuga en la Vía Expresa, poniendo en riesgo a sus pasajeros y demás conductores. El hecho ocurrió durante un operativo de fiscalización en Javier Prado, donde el conductor intentó evadir a los inspectores con maniobras temerarias. La unidad, que realizaba servicios de transporte informal sin garantías para los usuarios, logró ser interceptada metros adelante gracias al refuerzo de las autoridades, quienes decomisaron el vehículo.

Vea también: Inseguridad ciudadana: Pasajeros temen subir a buses de transporte público ante los ataques de extorsionadores

Este caso forma parte de un operativo mayor donde se intervino 10 colectivos informales, varios de cuyos conductores ni siquiera contaban con brevete vigente para manejar. Los pasajeros, que durante la persecución intentaron defender al chofer, desconocían el peligro al que se exponían al viajar en vehículos sin documentación. La intervención evidencia la impunidad con que opera el transporte informal en Lima, donde unidades con multas millonarias siguen circulando diariamente.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO