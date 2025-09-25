En Miraflores, un colectivero se puso malcriado durante un operativo de fiscalización que detectó que tenía cerca de 3000 soles en papeletas. El conductor, quien se enfrentó verbalmente a los efectivos de la Policía Nacional y de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se negó a acatar las órdenes y mover su vehículo, lo que derivó en su detención.

El vehículo fue trasladado con grúa a los depósitos, tal como ocurrió con otros 10 autos intervenidos en el mismo operativo conjunto. Erick Bazán, vocero de Movilidad de Miraflores, reveló que este fue el operativo número 115 del año y que el chofer enfrenta además 16 mil soles por nuevas infracciones. La municipalidad, en línea con la política del alcalde Carlos Canales, mantiene un “combate duro” contra el transporte informal.

