El Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró fundado el pedido del Ministerio Público y ordenó la suspensión por 18 meses de los derechos del comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, por el caso denominado ‘Policías albañiles’.

La medida fue dispuesta por la jueza Janet Lastra Ramírez, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, quien estableció que el alto mando policial no podrá ejercer funciones ni ocupar el cargo que desempeñaba en la institución durante dicho periodo.

Delitos investigados

De acuerdo con la resolución, Zanabria es investigado por los presuntos delitos de peculado doloso y abuso de autoridad, además de otros cargos conexos.

La investigación se remonta al año 2020, tras la denuncia de seis efectivos policiales que aseguraron haber sido obligados a realizar labores de albañilería, electricidad y mantenimiento en la sede de la IX Macrorregión Policial de Arequipa, pese a que su función era realizar patrullajes a pie.

La jueza precisó que la resolución se ejecuta de manera inmediata, aunque el comandante general tiene la posibilidad de presentar una apelación en los próximos días.

Con esta medida, la cúpula de la Policía Nacional enfrenta un nuevo golpe institucional en medio de cuestionamientos a su liderazgo.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO