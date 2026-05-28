Comandante “agresivo” de la PNP podría ser procesado por desobediencia y enfrentar hasta 5 años de prisión

El comandante de la Policía Nacional del Perú (PNP) identificado como Canales, quien protagonizó una discusión con agentes de tránsito en la que les exigía que lo reconocieran “por la cara”, podría ser procesado por desobediencia en el fuero militar policial y enfrentar hasta 5 años de prisión.

El abogado y expolicía José Antonio Palacios señaló que también se le procesará por el artículo 368 del Código Penal, que sanciona la resistencia y desobediencia a la autoridad con una pena máxima de 8 años.

Palacios sostuvo que el oficial será procesado además por la Ley 3714, régimen disciplinario de la PNP, que podría llevar a su pase al retiro.

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¿Cómo regresó a la institución un comandante con denuncias por conducta violenta?

El comandante Canales cuenta con antecedentes previos. En 2016, “baleó a dos vecinos del lugar donde él vive” y fue pasado al retiro por meses.

En 2015, durante una persecución en el Metropolitano de la avenida Tomás Valle, chocó con una camioneta de control y “también tuvo una reacción airosa, lo mismo, el mismo comportamiento matonesco, delincuencial”.

Pese a estos antecedentes, el oficial fue reincorporado vía una casación donde cuatro magistrados de la Corte Suprema votaron a favor y tres en contra. Su defensa legal estuvo a cargo del exministro del Interior Juan José Santibáñez.

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Vehículo con requisitoria y licencia cancelada

El abogado Palacios reveló que el vehículo del comandante “está con requisitoria” por el exceso de papeletas acumuladas.

Además, su licencia de conducir civil “está cancelada definitivamente” también por la acumulación de infracciones.

Pese a ello, el oficial tramitó un brevete militar, que según el reglamento también debió ser cancelado, pero “lamentablemente no lo han hecho”.

Insultos a suboficiales y pedido de desagravio

Palacios, en representación de los suboficiales, denunció que el comandante se ha referido a ellos diciendo que “todos los suboficiales de la policía somos rateros”.

El abogado calificó el comportamiento del oficial como “actos delincuenciales” y señaló que “ha ofendido gravemente al Estado peruano y a la institución”.

Palacios hizo un llamado al comandante general de la PNP, Óscar Arriola, para que “desagrave a todos los suboficiales”.

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