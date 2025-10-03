En Comas, un bus y una combi chocaron en la avenida Túpac Amaru dejando varios heridos y un escenario de caos en plena vía. El accidente ocurrió a la altura del paradero Puno, cuando el bus de color naranja, lleno de pasajeros, impactó con la combi que transitaba en el mismo carril. Según los primeros reportes, los ocupantes fueron auxiliados de inmediato, mientras la magnitud del choque generó preocupación en los transeúntes.

Las autoridades confirmaron que, pese a lo aparatoso del accidente en la avenida Túpac Amaru, los lesionados no presentan heridas de gravedad. Sin embargo, los afectados tuvieron que ser trasladados en ambulancias con apoyo de bomberos, lo que ocasionó congestión vehicular en toda la zona. El siniestro pone nuevamente en debate la falta de control en el transporte público, ya que ambos vehículos circulaban con exceso de pasajeros.

