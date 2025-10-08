Una comerciante fue atacada con siete balazos por extorsionadores en el distrito de Comas, luego de que se negara a pagar el “cupo” que le exigían para operar su tienda de muebles en la avenida Gerardo Unger. La víctima, identificada como Jocelyn Reyes (32 años), recibió impactos en el tórax y la cabeza al mediodía de este jueves, cuando un sujeto ingresó a su local con el rostro cubierto y disparó a quemarropa antes de huir en una moto lineal. El ataque, que fue grabado por las cámaras de seguridad de los establecimientos aledaños, dejó a la mujer en estado grave, por lo que vecinos la trasladaron de emergencia a la Clínica Jesús del Norte, donde su pronóstico se mantiene reservado.

Vea también: Jossmery Toledo pide sanción para ‘Lady 2 soles’: “Cuando era policía, yo sí pagaba mi pasaje”

La agresión confirma el patrón delictivo que afecta a toda la zona comercial, donde los negociantes del rubro de muebles de melamina operan bajo constante amenaza. Según testimonios recogidos en el lugar, la mayoría de locales recibe mensajes exigiendo pagos a cambio de “protección”, un modus operandi que meses atrás culminó con el asesinato de un vendedor de colchones en la misma cuadra. Pese a la presencia de múltiples cámaras y a la inmediata intervención de la Policía y el Ministerio Público, los delincuentes actúan con total impunidad, manteniendo aterrorizada a la comunidad de comerciantes que hoy exige mayor seguridad.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO