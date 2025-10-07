Un policía queda grave al salir volando de su moto en Comas, tras ser embestido por un auto que manejaba César Carrión Fernández en el cruce de las avenidas Universitaria y Belaunde. El suboficial Galoc Mori Emerson, integrante de la División de Halcones, sufrió un violento impacto que lo proyectó contra una peatona que esperaba el transporte público, antes de caer sobre el asfalto en imágenes captadas por cámaras de seguridad que muestran la brutalidad del choque.

El agente fue evacuado al Hospital Sergio Bernales, donde fue diagnosticado con politraumatismo, shock hemorrágico y una fractura expuesta de fémur que lo mantiene hospitalizado. Mientras el conductor fue trasladado a la comisaría, la mujer impactada también resultó lesionada, aunque su identidad aún no ha sido establecida, en un incidente que evidencia los riesgos que enfrentan los uniformados en las calles de Lima Norte.

