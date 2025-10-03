Un violento choque entre un bus y una combi en Comas deja como saldo diez heridos, según reportes preliminares de la policía, quienes descartan víctimas mortales en este incidente que mantiene en alerta a los servicios de emergencia. El accidente ocurrió alrededor de las 5:46 a.m. en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Santa Rosa, punto que ha quedado congestionado.

Testigos afirman que la combi habría invadido el carril contrario, lo que explica la magnitud del impacto frontal que destrozó lunas y esparció pertenencias de los pasajeros por la pista. Las unidades de rescate trasladaron a los lesionados al Hospital Sergio Bernales de Collique, donde reciben atención médica especializada, ya que varios presentan traumatismos de consideración.

