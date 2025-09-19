En Comas, sicarios mataron de 11 balazos a madre de familia frente a sus niñas cuando conducía su vehículo por la avenida Túpac Amaru. La víctima, de 37 años, intentó manejar una cuadra tras recibir los impactos, pero terminó chocando contra una estructura metálica. El crimen ocurrió a las 11:00 p.m. y generó conmoción entre los vecinos, quienes aseguran que hechos violentos como este ya se sienten cotidianos.

Sus dos hijas de 6 y 7 años resultaron heridas y permanecen en cuidados intensivos del hospital Sergio Bernales. En la escena, peritos de criminalística encontraron 11 casquillos, uno incluso en el asiento del copiloto, lo que evidencia el peligro vivido por las niñas. La policía investiga un posible ajuste de cuentas o extorsión, mientras revisan cámaras de locales cercanos.

