La Marina de Guerra convoca a un minuto de silencio en homenaje a Miguel Grau, una tradición que se realiza puntualmente cada 8 de octubre a las 9:50 a.m. en cumplimiento de la Ley 23938. Este tributo conmemora el Combate de Angamos de 1879, donde el almirante y su tripulación del monitor Huáscar ofrendaron sus vidas defendiendo la soberanía nacional.

La norma fue promulgada durante el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry en 1984, estableciendo la obligatoriedad de este acto patriótico en todo el territorio peruano y sus embajadas. La ceremonia honra no solo al “Caballero de los Mares”, sino a todos los marinos que demostraron valentía excepcional en uno de los episodios navales más heroicos de la historia del Perú.

