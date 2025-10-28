Una combi repleta de pasajeros fue baleada por extorsionadores en Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores, recibiendo siete impactos de bala mientras realizaba su ruta habitual. El ataque, ejecutado por dos sujetos encapuchados que huyeron en motocicleta, ocurrió a las 3 p.m. cuando la unidad se aproximaba a su paradero final.

La empresa transportista San Genaro S.A. sufre extorsiones hace tres años por una banda criminal denominada “Los Injertos del Sur 2”, que exige 20,000 soles iniciales y 40 soles semanales. Los conductores, quienes anunciaron un paro para exigir seguridad, revelaron que deben “arreglar con los delincuentes” para seguir trabajando, pues no cuentan con protección efectiva de las autoridades.

