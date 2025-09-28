La presentación del “inigualable” manager alcanza niveles de delirio cósmico cuando anuncia que ha cerrado dos presentaciones para Combinación de La Habana: una en la Luna y otra en Marte, gracias a una reunión a las 2:00 a.m. con Elon Musk. Argumenta que son “lugares que jamás han soñado conocer”, como discotecas en cráteres llamadas “La Cueva”, un detalle logístico que omite mencionar cómo sobrevivirán en el vacío del espacio. El manager, que se autodenomina “universal” a pesar de sus propias dudas, promete seguir consiguiendo escenarios “inimaginables”, aunque el primer problema terrestre sea una demanda en la comisaría de Chacra Ríos.

El conflicto se resuelve con una audición de talento entre los grupos, donde cada imitador justifica su autenticidad con pruebas irrefutables: uno se baña con ácido muriático, otro saluda con “que volá” aunque no sea cubano, y un tercero se parece a Will Smith porque los perros le ladran “guau”. La batalla final no es por la música, sino por ver quién tiene el argumento más ridículo para demostrar que es el verdadero, culminando con la aparición de un miembro que viene “de la isla de Iquitos”, confundiendo la selva peruana con La Habana cubana.

