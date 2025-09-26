Los comentaristas deportivos Ciro Valencia y Chevaristo se agarraron a golpes durante la transmisión en vivo de su programa, luego de que una discusión por la derrota de Alianza Lima escalara de manera incontrolable. A pesar de los intentos de la conductora por mediar, la tensión continuó en aumento, hasta que las amenazas se materializaron en agresiones físicas.

El altercado verbal comenzó con un intenso debate técnico que rápidamente derivó en insultos personales, lo que provocó que uno de ellos advirtiera a la producción con la frase “cuando yo me pare, corte”. La pelea física se desarrolló frente a las cámaras, un hecho sin precedentes que dejó en evidencia la pérdida total de los protocolos de conducta televisiva.

