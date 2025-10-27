Una comerciante de Villa María del Triunfo sufre extorsiones mientras sus denuncias, asegura, no son procesadas por el sistema judicial. La propietaria de librerías en el centro comercial Plaza Micaela recibe mensajes por WhatsApp que exigen 20,000 soles bajo amenazas de muerte hacia sus cuatro hijos, cuyas fotografías acompañan los textos.

La víctima confrontó valientemente a uno de los sujetos en su establecimiento, gritándole “¡No te debo ni un sol!”, mientras las cámaras grababan el intercambio. Los extorsionadores, que conocen sus horarios y domicilio, llegaron hasta sus locales utilizando pasamontañas y se llevaron productos cuando no la encontraron, tal como muestran cámaras de seguridad. La mujer relata que la Fiscalía y la comisaría no han avanzado en su caso desde julio, a pesar de que entregó evidencia digital que incluye imágenes de su casa y vehículo.

