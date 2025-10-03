Comercios que vendan comida tendrán que dar agua sin costo a diabéticos, luego de que el Congreso modificara la Ley 28553 que protege a las personas con esta condición. La medida establece que cada cliente podrá solicitar un litro de agua potable sin cargo adicional, lo que representa un derecho garantizado en cualquier establecimiento de venta de alimentos. Esta norma, que busca reducir riesgos de salud, refuerza el acceso a un recurso básico en situaciones en las que la hidratación es clave para quienes padecen diabetes.

Vea también: Intensa lluvia arrastra a un caimán bebé hasta calles de Callería en Ucayali

La disposición aplica a todos los restaurantes, cafeterías y locales de comida, los cuales estarán obligados a cumplir con la entrega inmediata cuando el cliente lo solicite. Aunque no establece sanciones específicas, la norma se convierte en un respaldo legal que permite a las personas con diabetes exigir el acceso gratuito al agua. Autoridades sanitarias destacan que la medida responde a un reclamo de años, ya que muchos pacientes se veían obligados a pagar por un recurso vital que debe estar disponible para todos.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO