Una compañera de Maju Mantilla en el programa de Latina protagonizó un desatinado comentario al iniciar el espacio tras el escándalo de supuesta infidelidad, afirmando “vamos a sacarle la vuelta a este día tan horrible”, una frase que Magaly Medina calificó como un intento fallido de ser graciosa y llamar la atención. La también popular ‘Urraca’ aseguró que el ambiente en el set parecía aliviado, como si “hubieran quitado un peso de encima”.

Además, Magaly Medina arremetió contra el rating del espacio, al que describió como “un muerto” que arrastra el canal y que, según ella, solo ven sus familiares. La conductora de ATV añadió una capa más de polémica al revelar que este programa es producido por Christian Rodríguez, el hombre señalado como el presunto amante de la exreina de belleza.

