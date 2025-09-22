El MINEDU desmiente categóricamente a través de un comunicado el uso de fondos públicos para el “lavado de camisas institucionales”, calificando las acusaciones como una campaña de desinformación. El ministerio aclara que las prendas son de carácter protocolar, destinadas exclusivamente a actos oficiales y actividades de la alta dirección, y están disponibles para funcionarios de los viceministerios cuando son convocados.

En respuesta a las críticas, la cartera educativa detalla que las compras de insumos de cocina son mínimas y para atención protocolar. La actual administración, que asumió en abril de 2024, enfatiza haber corregido prácticas anteriores implementando una política austera. Esta medida, que incluyó eliminar la adquisición de almuerzos y desayunos recurrentes, establece nuevos topes y mecanismos de control interno para garantizar la transparencia en cada desembolso.

