La Comunidad Shipibo Conibo denuncia abuso policial durante marchas contra el Gobierno, cuando efectivos ingresaron violentamente a su territorio y dispararon perdigones de goma contra la población. Los comunitarios exigen respeto a su autonomía territorial, pues aseguran que ninguno de sus miembros participaba en las protestas cuando se produjo la agresión del contingente policial.

Vea también: Cuarta Marcha de la “Generación Z”: Protestas terminaron con heridos y 5 personas detenidas

Los hechos quedaron registrados en videos ciudadanos, donde se observa a un joven con impacto de perdigón en el brazo mientras se encontraba de visita en la comunidad. Además, relatan que los efectivos dispararon indiscriminadamente dentro del área comunal, actuación que consideran desproporcionada y violatoria de sus derechos. Estos hechos muestran que las fuerzas del orden no distinguieron entre manifestantes y civiles durante su intervención en la zona, generando terror entre los pobladores originarios.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO