Un feminicida logró escapar de una comisaría con ayuda policial en la provincia de Espinar, Cusco, después de solicitar permiso para ir al baño y empujar a su custodio para evadirse. El implicado, quien se encontraba detenido como presunto autor del asesinato de Rosa Colque, su pareja y madre de 22 años, aprovechó esta circunstancia para huir de la dependencia policial de Yauri con una facilidad que ha generado sospechas de complicidad interna. El suboficial de tercera, Alexis Jara , quien estaba a cargo de la custodia del reo, fue inmediatamente detenido por el comisario de la unidad tras determinarse su presunta responsabilidad en la evasión, lo que ha provocado una investigación interna dentro de la institución. Esta fuga se produjo en un momento crítico, justo un día antes de que el acusado enfrentara su audiencia de prisión preventiva solicitada por el delito de feminicidio.

Vea también: Chileno de 71 años es secuestrado y asesinado tras establecerse en Iquitos luego de jubilarse

Las autoridades ahora concentran sus esfuerzos en la recaptura del implicado, quien había confesado su responsabilidad en el crimen de la joven madre antes de su sorpresiva evasión del recinto policial. La familia de Rosa Colque ha manifestado su indignación y exige justicia ante este hecho que ha conmocionado a la comunidad de Espinar, donde se desarrollan operativos para localizar al prófugo. El efectivo policial detenido enfrenta el proceso legal correspondiente por el presunto delito de facilitación de la fuga, mientras la investigación busca determinar las circunstancias exactas que permitieron esta evasión. Este incidente ha generado un fuerte cuestionamiento hacia los protocolos de seguridad en las comisarías de la región, particularmente en casos de detenidos por graves delitos contra la vida y la integridad de las personas.

Más noticias en ATV.pe

EN VIVO las últimas NOTICIAS: TV EN VIVO en DIRECTO

Entérate de las ÚLTIMAS NOTICIAS del PERÚ y el MUNDO en VIVO

Las últimas NOTICIAS de ACTUALIDAD del PERÚ y el MUNDO