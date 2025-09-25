El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, confirmó ayer que ocho países han manifestado su interés en participar en la construcción del tren Lima–Ica, el proyecto ferroviario más ambicioso del Plan Nacional que busca transformar la conectividad en la costa sur del país. El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa posterior a la última sesión del Consejo de Ministros.

“Hemos iniciado el plan nacional ferroviario por convocar a la primera ruta que sería Lima–Ica. Este procedimiento de Gobierno a Gobierno ya tiene ocho países interesados para desarrollar este proyecto“, declaró Sandoval. Si bien el ministro no reveló la identidad específica de estas naciones, fuentes oficiales del MTC habían informado previamente que once países, incluyendo Alemania, Estados Unidos, Francia, Canadá, Corea del Sur, España, India, Italia, Japón y Reino Unido, expresaron interés en el megaproyecto.

China lidera la carrera por el financiamiento

Entre los países interesados, China emerge como el principal candidato para liderar el financiamiento del proyecto a través de China Railway, dentro del marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. El gigante asiático compite con otras potencias para asegurar su participación en esta obra que demandará una inversión de 6,500 millones de dólares y que aspira a convertirse en el tren bala más rápido de América Latina.

El ferrocarril cubrirá 323 kilómetros entre Lima e Ica, reduciendo el tiempo de viaje de cuatro horas actuales a aproximadamente dos horas y media. Con velocidades de hasta 200 km/h para pasajeros y 100 km/h para carga, el sistema transportará diariamente a 45,000 pasajeros y contará con tecnología de tracción eléctrica.

Características del megaproyecto

La obra contempla 15 estaciones estratégicas ubicadas en Villa El Salvador, Lurín, Chilca, Punta Negra, Asia, Mala, Cerro Azul, Cañete, Chincha Alta, Chincha Baja, Pisco, Aeropuerto de Pisco, Paracas, Guadalupe e Ica. La infraestructura incluirá 47 kilómetros de viaductos y 32 kilómetros de túneles para superar los desafíos geográficos del territorio.

Según estimaciones del MTC, el proyecto beneficiará directamente a más de 13 millones de peruanos y generará miles de empleos durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento. El ministro Sandoval también adelantó que el gobierno mantiene en cartera otros proyectos ferroviarios, incluyendo las rutas Lima-Barranca y Lima-Abancay, y anunció que próximamente habrá un anuncio oficial con la presencia de la presidenta Dina Boluarte sobre “otro proyecto ferroviario importante”.

Las obras del tren Lima-Ica están programadas para iniciar en el primer semestre de 2026, con una meta de inauguración entre 2031 y 2032.