El reciente concierto de Pamela Franco en Oxapampa estuvo casi vacío, según reveló el programa “Magaly TV La Firme”, que mostró imágenes donde se evidencia una alarmante baja convocatoria. La cantante, cuya fama experimentó un notable incremento tras sus declaraciones sobre su romance con Christian Cueva, se presentó en un escenario donde el público se mantuvo distante.

Magaly Medina estableció un paralelo con el caso de Yahaira Plasencia, quien vivió un auge similar durante su relación con Jefferson Farfán, pero que sufrió un descenso “inmediato y estrepitoso” tras su separación. La periodista aseguró que, al igual que Placencia, Pamela Franco no supo manejar ni explotar correctamente el momento de fama que vivió, lo que habría llevado a esta crítica situación profesional.

