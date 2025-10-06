La concuñada de la mujer que asesinó a su pareja y dejó el cuerpo en la maletera del carro estaría involucrada, según las recientes investigaciones policiales que la señalan como coautora del crimen de Alexander Valverde Laynez. Las dos ciudadanas venezolanas alegan que actuaron en defensa propia ante las agresiones físicas y psicológicas que sufrían.

La sospechosa, esposa del hermano de la víctima, fue interceptada en Piura cuando intentaba escapar hacia Ecuador utilizando buses interprovinciales con escala en Chimbote. De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades, las imputadas habrían administrado pastillas a Valverde para dejarlo en estado de indefensión antes de asfixiarlo.

